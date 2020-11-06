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SON DAKİKA! Ünlü müzisyen hayatını kaybetti! , kaç yaşında ve neden öldü?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Türk müziğinde önemli bir yer edinen yorumcu, piyanist ve besteci hayatını kaybetti. Türk müziğine damga vurmuş sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından, ', kaç yaşında ve neden öldü?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü sanatçının eşi tarafından ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapıldı. 1945 yılında doğan Timur Selçuk, Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un ve tiyatro sanatçısı Şehrime Erton'un oğluydu. İşte, son dakika haberinin detayları ve Timur Selçuk'un hayatı hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:50 Son Güncelleme: 6.11.2020 12:56 ABONE OL
SON DAKİKA! Ünlü müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti! Timur Selçuk kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türk müziğinin acı kaybı... Edinilen son dakika bilgisine göre, Timur Selçuk hayatını kaybetti. 74 yaşında olan Timur Selçuk, Türk pop müziği yorumculuğu yapmasının yanı sıra, piyanist ve besteciydi. Uzun yıllar boyunca Türk müziğinin içerisinde olan Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Timur Selçuk babası Münir Nurettin Selçuk'un yolundan giderek Türk müziğine uzun yıllar katkıda bulunmuştu.

Selçuk, Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğluydu.

TİMUR SELÇUK NEDEN ÖLDÜ?

Timur Selçuk'un eşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Timur Selçuk'un hayatı ve eserleri şu şekilde;

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

ALBÜMLER

  • Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974
  • İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974
  • Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977
  • Tak Tik, Maral Plak, 1979
  • İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979
  • Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982
  • Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986
  • Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991
  • 25. Yıl, Balet Plak, 1992
  • Seçkiler, Ada Müzik, 2000
  • Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004
  • Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004
  • Bedreddin, Balet Plak, 2005

45'LİKLER

  • Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964
  • İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969
  • Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970
  • Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970
  • Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971
  • Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972
  • Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974
  • İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972
  • Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972
  • Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972
  • Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973
  • Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973
  • Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974
  • Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974
  • Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975
  • Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978
Timur Selçuk’tan 50. yıl konseri

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