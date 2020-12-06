Tatlıses’in doğduğu mağara müze oluyor! Projeden ayrıntılar!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Uğradığı silahlı saldırının ardından uzak kaldığı ekranlarla yeniden buluştu. Özel bir TV kanalında program yapan Tatlıses, konuklarıyla sohbeti sırasında, doğduğu mağaranın belediye tarafından korumaya alındığını ve müze yapılacağını hatırlattı.

Tatlıses, projeyle yakından ilgilenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat'a yayından teşekkürlerini iletti.

Başkan Canpolat, sosyal medya hesabından Tatlıses'e yanıt verdi. Projenin ihale aşamasına geldiğini kaydeden Canpolat, projenin görsellerini de takipçileriyle paylaştı.