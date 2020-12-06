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Tatlıses’in doğduğu mağara müze oluyor! Projeden ayrıntılar!

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen ünlü türkücü , dün akşam yayınlanan programında doğduğu mağaranın müze olacağını hatırlatarak projeyi ortaya atan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Haliliye Belediye Başkanına teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Canpolat ihale aşamasında olduğunu belirttiği projenin görsellerini paylaştı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.12.2020 12:45 ABONE OL
Tatlıses’in doğduğu mağara müze oluyor! Projeden ayrıntılar!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Uğradığı silahlı saldırının ardından uzak kaldığı ekranlarla yeniden buluştu. Özel bir TV kanalında program yapan Tatlıses, konuklarıyla sohbeti sırasında, doğduğu mağaranın belediye tarafından korumaya alındığını ve müze yapılacağını hatırlattı.

Tatlıses, projeyle yakından ilgilenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat'a yayından teşekkürlerini iletti.

Başkan Canpolat, sosyal medya hesabından Tatlıses'e yanıt verdi. Projenin ihale aşamasına geldiğini kaydeden Canpolat, projenin görsellerini de takipçileriyle paylaştı.

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Tatlıses’in doğduğu mağara müze oluyor! Projeden ayrıntılar!
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