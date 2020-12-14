MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamalarında ter döken ana kadrodaki son 6 yarışmacı arasından birisi bugün (13 Aralık 2020 Pazar) MasterChef son bölümde veda eden isimler arasında katılacak. MasterChef Sefa ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasına son kişi ise bugün dahil oldu. Diğer yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin hangi yarışmacıyı elediğini öğrenmek isteyenler MasterChef kim elendi? Sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.
2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine ilişkin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından hangi ana kadro yarışmacısının elendiğine ilişkin merak edilen MasterChef kim elendi? Ve 13 Aralık 2020 MasterChef'te en son kim elendi? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;
13 Aralık 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef sön bölüm, eleme adayı olarak seçilen son 6'daki ana kadro yarışmacıları için eleme gecesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tarafından hazırlanması istenen menüyü en başarılı olarak hazırlayan ve yemek bazında en çok başarılı yemeğe imza atan takım bugünkü takım dokunulmazlığı oyununda galip gelerek eleme adayı vermekten kurtulmuş oldu. Menüyü hazırlayan mavi ve kırmızı takım üyelerinin ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadıldı. Tadım safhasının ardından günün dokunulmaz takımı aşağıdaki gibi oldu,
Mavi 0 - 1 Kırmızı
Mavi 1 - 0 Kırmızı
Mavi 0 - 1 Kırmızı
Mavi 0 - 1 Kırmızı
Mavi 1 - 0 Kırmızı
Bu sonuçla günün dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmazlık zırhını kazanamayan mavi takımın 3 üyesinden 2'si eleme adayı olduğundan dolayı potada olmayan tek yarışmacı BARBAROS, direkt 3. eleme adayı olarak belirlendi.
Bu aşamadan sonra beklenen an geldi! Eleme potasında yer alan Sefa, Serhat ve Barbaros, eleme oyununda karşılaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği Tournedos Rossini eleme yemeğini en az başarılı yapan isim SEFA oldu ve bu haftanın MasterChef'ten elenen ismi oldu.