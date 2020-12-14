Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü

? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef son bölümde heyecanı yaşanıyor! Geçtiğimiz hafta boyunca Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yönetiminde mavi ve kırmızı takım olarak dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamalarında karşı karşıya gelen ana kadro yarışmacılarından birisi bugün (13 Aralık 2020 Pazar) son dakika olarak MasterChef’e veda eden isim olacak. Sefa ve Serhat’ın ilk 2 eleme adayı olduğu yarışmada 3. Potaya giden isim bugünkü oyun sonunda belli oldu. Öte yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şefin jürisi olduğu yarışmanın takipçileri yarışmaya veda eden ismi öğrenmek amacıyla ? Sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, 13 Aralık MasterChef kim elendi? İşte son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:46 Son Güncelleme: 2.1.2021 02:39 ABONE OL
MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamalarında ter döken ana kadrodaki son 6 yarışmacı arasından birisi bugün (13 Aralık 2020 Pazar) MasterChef son bölümde veda eden isimler arasında katılacak. MasterChef Sefa ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasına son kişi ise bugün dahil oldu. Diğer yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin hangi yarışmacıyı elediğini öğrenmek isteyenler MasterChef kim elendi? Sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA - MASTERCHEF KİM ELENDİ? 13 ARALIK 2020 MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine ilişkin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından hangi ana kadro yarışmacısının elendiğine ilişkin merak edilen MasterChef kim elendi? Ve 13 Aralık 2020 MasterChef'te en son kim elendi? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;

13 Aralık 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef sön bölüm, eleme adayı olarak seçilen son 6'daki ana kadro yarışmacıları için eleme gecesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tarafından hazırlanması istenen menüyü en başarılı olarak hazırlayan ve yemek bazında en çok başarılı yemeğe imza atan takım bugünkü takım dokunulmazlığı oyununda galip gelerek eleme adayı vermekten kurtulmuş oldu. Menüyü hazırlayan mavi ve kırmızı takım üyelerinin ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadıldı. Tadım safhasının ardından günün dokunulmaz takımı aşağıdaki gibi oldu,

ŞİLE PAPRİKA

Mavi 0 - 1 Kırmızı

TAVCE GRAVCE

Mavi 1 - 0 Kırmızı

ISPANAKLI BOŞNAK BÖREĞİ

Mavi 0 - 1 Kırmızı

MİŞÖRİZ

Mavi 0 - 1 Kırmızı

KAYMAÇİNA

Mavi 1 - 0 Kırmızı

MAVİ TAKIM 2 - 3 KIRMIZI TAKIM

Bu sonuçla günün dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmazlık zırhını kazanamayan mavi takımın 3 üyesinden 2'si eleme adayı olduğundan dolayı potada olmayan tek yarışmacı BARBAROS, direkt 3. eleme adayı olarak belirlendi.

Bu aşamadan sonra beklenen an geldi! Eleme potasında yer alan Sefa, Serhat ve Barbaros, eleme oyununda karşılaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği Tournedos Rossini eleme yemeğini en az başarılı yapan isim SEFA oldu ve bu haftanın MasterChef'ten elenen ismi oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Sefa
  • Serhat
  • Barbaros

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Emir
  • Eray
  • Özgül

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA