MasterChef kim elendi? 13 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi? Eleme gecesinde o isme şeflerden büyük övgü

TV8 kanalının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamalarında ter döken ana kadrodaki son 6 yarışmacı arasından birisi bugün (13 Aralık 2020 Pazar) MasterChef son bölümde veda eden isimler arasında katılacak. MasterChef Sefa ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasına son kişi ise bugün dahil oldu. Diğer yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin hangi yarışmacıyı elediğini öğrenmek isteyenler MasterChef kim elendi? Sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA - MASTERCHEF KİM ELENDİ? 13 ARALIK 2020 MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

2020 MasterChef son bölüm eleme gecesine ilişkin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından hangi ana kadro yarışmacısının elendiğine ilişkin merak edilen MasterChef kim elendi? Ve 13 Aralık 2020 MasterChef'te en son kim elendi? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;