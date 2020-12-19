Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri TRT1 dizisi Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

TRT1 dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? ?

Trt1’de yayınlanan yeni bölümleriyle ekrana gelirken konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam 9.bölümüyle yayınlanacak olan dizinin hikayesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi dizi severleri heyecanlandırıyor. Her hafta Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Berk Atan Taner karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor. Peki ne, oyuncuları kim? TRT1’de yayınlanan nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:34 Son Güncelleme: 27.12.2020 01:30 ABONE OL
TRT1 dizisi Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Bu akşam yayınlanacak olan Gönül Dağı konusu ve oyuncuları sosyal medyada ilgi görüyor. Her hafta Cumartesi akşamları yeni bölümüyle yayınlanan dizide birçok ünlü isim rol alıyor. Cennetin Gözyaşları dizisindeki Selim karakteriyle hafızalara kazınan Berk Atan yeni dizisinde Taner karakteriyle karşımıza çıkıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerler merak uyandırıyor. Peki Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve konusu sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizide tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hayatı izleyiciye aktarılıyor…

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner'dir. Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Gönül Dağı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı'ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı'nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner'in karşısına çıkacaktır.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Anadolu'nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT1 dizisi Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA