ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle: Bir Zamanlar Çukurova 78.bölümde büyük itiraf!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman yayınlandı. Her bölümü heyecan içerisinde izlenen dizinin yeni bölüm sloganı; "Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana…" olacak. Dizinin yeni bölümünde dengeler değişecek, işler karışacak. Bir Zamanlar Çukurova 78.yeni bölüm fragmanında; Yılmaz kendisine bir şey olursa Züleyha'yı ve Adnan'ı Demir'e emanet ettiğini açıklarken Demir'den ise itiraflar geldi. İşte ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detayları…
Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Yılmaz'ı yaptığı kazadan Demir kurtaracak. Fekeli ise artık Demir'i de oğlu gördüğünü söylerken itirafların ardı arkası kesilmeyecek. Yılmaz ölüm döşeğindeyken Demir ona itiraflarda bulunurken Yılmaz ise Züleyha'yı ona emanet edecek…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı?
Yaman konağında herkes derin bir uykuda!
Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar! Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir. Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır. Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video