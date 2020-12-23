ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle: Bir Zamanlar Çukurova 78.bölümde büyük itiraf!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman yayınlandı. Her bölümü heyecan içerisinde izlenen dizinin yeni bölüm sloganı; "Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana…" olacak. Dizinin yeni bölümünde dengeler değişecek, işler karışacak. Bir Zamanlar Çukurova 78.yeni bölüm fragmanında; Yılmaz kendisine bir şey olursa Züleyha'yı ve Adnan'ı Demir'e emanet ettiğini açıklarken Demir'den ise itiraflar geldi. İşte ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detayları…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK İTİRAF!

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Yılmaz'ı yaptığı kazadan Demir kurtaracak. Fekeli ise artık Demir'i de oğlu gördüğünü söylerken itirafların ardı arkası kesilmeyecek. Yılmaz ölüm döşeğindeyken Demir ona itiraflarda bulunurken Yılmaz ise Züleyha'yı ona emanet edecek…