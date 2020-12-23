Benim Adım Melek 46.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Defne gözyaşlarına boğuluyor…

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dün akşam ekrana gelen 45.bölümde Ömer Defne'nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan'a ulaşmaya çalışır. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkat çeken dizinin 46.bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Peki Benim Adım Melek 46.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

BENİM ADIM MELEK 46.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 46.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne, Ömer'in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne'yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer'in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne'nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer'in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem'i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek'in Alpay'a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay'ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne'nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan'a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan'a nasıl karşılık verecektir? Emre'nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad'ı Ömer'in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?