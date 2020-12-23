Doğduğun Ev Kaderindir final iddiaları doğru mu? Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir final iddiaları ile gündemde olsa da yapımın yayıncı kuruluşundan henüz bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.Barış, Zeynep'e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep'in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.