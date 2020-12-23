Zeynep ve Mehdi'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin konu alındığı dizi Doğduğun Ev Kaderindir iddialara göre sona yaklaşıyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde yer aldığı yapım iddialara göre Erzurum'da son bölümünün çekimlerini yapacak. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir final iddiaları doğru mu? Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? İşte konuya dair tüm detaylar…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?
Başladığı günden bugüne büyük ilgi gören yapım Doğduğun Ev Kaderindir, bu hafta yayınlanacak olan bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bulunuyor…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?
Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir final iddiaları ile gündemde olsa da yapımın yayıncı kuruluşundan henüz bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.Barış, Zeynep'e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep'in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.
Mehdi'nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi'nin hem de Zeynep'in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep'i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi'nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep'e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi'yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.