EDHO 177. son bölüm izle seçeneği! ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177.bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177.yeni bölüm ATV ile canlı yayın ekranı üzerinden seyircisiyle buluştu. EDHO yeni bölümde İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açıyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı diziyi canlı ve anlık olarak takip etmek isteyen dizi severler için haberimizde, ATV'de canlı izle ekranı ile yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle seçeneği yer alıyor. İşte EDHO son bölüm izle ve bu haftaki bölümde yaşananlar…
ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177.bölüm ATV ile canlı yayın ekranında izleyiciyle buluştu. Haberimizde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm hakkında bilgi alabilirsiniz.
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"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.