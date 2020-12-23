EDHO son bölümde Çakırbeyli, ihanet edenlerin peşine düşüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragmanı merak edildi. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde nefes kesen sahneler yerini aldı. Özellikle Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşmesi son bölüme damga vurmuştu. Fenomen yapımın takipçileri yayınlanan son bölüm ardından EDHO 178.bölüm fragmanı araştırmasına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümde neler oldu?
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6. sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer almaya devam ederken EDHO yeni bölüm fragmanları heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragmanı yayınlanmazken son bölümde yaşananlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.