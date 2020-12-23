Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hesaplaşma vakti gelmiştir!

Yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi yeni bölümleri sevilerek izleniyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizinin 31.bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm ardından merak edildi. Hastane ve hastalarla yaşanan diyaloglarla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı izleyenleri büyülüyor. Peki Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragman detayları…

HEKİMOĞLU 31.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm fragmanları sosyal medyada dikkat çekiyor. Dizinin 22 Aralık tarihinde ekrana gelen son bölüm ardından Hekimoğlu 31.yeni bölüm fragmanı araştırması başladı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alaz isimli biri Hekimoğlu'nu vuruyor! Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu'nu vuran Alaz'ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur.

Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu'nu neden vurdu? Hekimoğlu'nun iyileşmesini isteyen İpek'i nasıl önemli bir karar bekliyor?