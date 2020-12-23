Instagram efektleri 2020: Instagram efekt bulma, gönderiye ekleme ve kaydetme nasıl yapılır?

Instagram efektleri, fotoğraf ve hikaye paylaşımları sırasında kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor. Siyah beyaz, yüksek kontrast ya da çeşitli renk tonlarını fotoğraflara uygulayan Instagram efektleri, paylaşılacak olan fotoğrafı ya da videoyu çok daha cazip bir hâle getirebiliyor. Böyle olunca da, bir gönderi ya da hikaye paylaşımı öncesinde Instagram efekti bulma ve ekleme önem arz ediyor.

INSTAGRAM EFEKT BULMA VE ARAMA

Bir milyarı aşkın kullanıcısı bulunan uygulamada, efekt bulmak kolay bir işlem değil. "Efektlere göz at" seçeneği ile Instagram efektlerini görüntüleyebilirsiniz. Beğendiğiniz bir efekti seçtikten sonra "Şimdi dene" seçeneğine tıklayarak efekti deneyebilirsiniz. Aynı ekranda, "Şimdi dene" seçeneğini işaretlemeden önce efekti kaydetmek için seçenek de bulunuyor. Efekti denerken söz konusu efekt adı üstüne tıklayarak da kayıt seçeneğine ulaşabilirsiniz. Seçtiğiniz efekti kaydettikten sonra filtre hikayeler sayfanıza yerleşiyor.

Eğer bir başkasının hikayesinde gördüğünüz efekti kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki işlemi yapmak zorundasınız.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM'DA YENİ EFEKT KAYDETME NASIL YAPILIR?

Başka bir kullanıcıda beğendiğiniz Instagram filtresini kaçırmadan önce mutlaka telefonunuza kaydedin. Aksi takdirde, tekrardan o efekti bulmanız zor olabilir. Kullanıcıların kullandığı filtreleri kaydetmek ise bir hayli basit...

Hikayesini izlediğiniz kişinin sol üstte yer alan isminin hemen altında filtrenin adı yazıyor. Buraya tıklarsanız kaydetme ve deneme seçenekleri çıkıyor. Buradaki seçeneklerden hangisini istiyorsanız seçebilir ve onu uygulayabilirsiniz.