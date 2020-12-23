Instagram görüntülü konuşma nasıl yapılır? Instagram görüntülü arama ile ilgili merak edilenler

En çok kullanılan sosyal medya uygualaması olarak bilinen Instagram görüntülü konuşma nasıl yapılır sorusunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. En fazla 6 kişi ile aynı anda görüntülü konuşulabilen uygulamada kişi sayısı arttırıldı. Buna göre; Instagram görüntülü konuşma nasıl yapılır? Instagram görüntülü konuşma kaç kişi oldu?

INSTAGRAM GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIR?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Instagram'ın yazılım geliştirme ekibi uygulamaya yeni özellikleri entegre ediyor. Son gelen özellik ile birlikte görüntülü konuşma limiti artırıldı.Instagram Görüntülü Konuşma Sınırı YükseltildiInstagram'da maksimum 6 kişi aynı anda görüntülü konuşabiliyordu ancak şirket son getirdiği özellik ile görüntülü konuşma sınırını 50'ye çıkardı. Instagram'dan 50 kişi aynı anda görüntülü görüşme yapmak mümkün hale geldi.Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden özelliğin nasıl kullanıldığına dair bir video yayınladı. Yeni özelliği kullanabilmek için yapmanız gerekenler oldukça basit ve kolay. 50 kişiye kadar aynı anda görüntülü konuşma yapabilmeniz için görüntülü sohbet odası kurmanız gerekiyor.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ