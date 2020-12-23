Instagram hesabımı yanlışlıkla sildim: Silinen Instagram hesabını geri alma kurtarma nasıl ve nereden yapılır?

Instagram kullanıcıları geçici hesap dondurmak isterken yanlışlıkla hesaplarını kalıcı olarak silebiliyorlar. Ya da Instagram hesabını kalıcı olarak silenler hesabını geri almanın formülünü arıyorlar. Peki, bu işlemler gerçekten de mümkün mü? Instagram hesabınızı geri alabilmek için yapmanız gereken işlemleri inceleyeceğiz.. Instagram silinen hesabı geri alma nasıl olur? merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Silinen Instagram hesabımı kurtarma işlemi nedir? İşte detaylar.
INSTAGRAM SİLİNEN HESABI GERİ ALMA
Instagram silinen hesabı geri almak için birçok yol bulunmaktadır. Bunlardan biriside Instagram silinen hesabı geri alma formu. Bu formu doldurup gönderdikten sonra mail adresinize sayılardan oluşan bir kod gelecektir. Bu gelen kodu bir a4 sayfasına büyük yazı ile yazıp altına kimlik belgenizi koyarak fotoğraflamanız gerekmektedir. Bu şekilde silinen hesabınızı geri alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SİLİNEN INSTAGRAM HESABIMI KURTARMA
Instagram silinen hesabı geri getirme işlemi şu şekildedir:
- Instagram uygulaması kullanıcıları için bu konuda kolaylık sağlayacak bir yöntem bulunmaktadır. Bu yöntem için ilk önce buradan Instagram yardım merkezine ulaşınız.
- Daha sonra giriş yaptığınız yardım merkezindeki ''Instagram Hesabım Donduruldu" başlıklı konuda hesabınızı geri alma yöntemleri hakkında birkaç bilgiye ulaşabilirsiniz.
- Ardından buradan Instagram hesabım donduruldu yazan yerde bir form bulunmaktadır. Bu formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
- Buradan "Bu hesap bir işletmeyi, ürünü veya hizmeti temsil etmek için mi kullanılıyor?" evet veya hayır seçeneğine tıklayınız.
- Bunları yaptıktan sonra sizden nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız: Gerçek Ad ve Soyadınızı istenilecektir.
- Instagram Kullanıcı Adınız: Geri almak istediğiniz Instagram hesabınızın kullanıcı adını doğru bir şekilde yazın.
- Bu seçenekleri doldurduktan sonra E-posta adresiniz: Instagram hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresini giriniz.
- Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ''Gönder'' Butonuna tıklayınız.
- Bu belirtilen işlemleri yaptıran sonra Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresine Instagram ekibi tarafından hesabınızı geri almaya yönelik bir mail adresi gönderilecektir.
- Bu mailde yazılı olan sayıları herhangi bir boş kâğıda yazınız. Yazılan kâğıt ile sizin yüzünüz çıkacak şekilde aynı karede fotoğraf çekmeniz gerekiyor.
- Çekilen bu fotoğrafı gelen maile cevap olarak tekrar gönderim sağlayınız.
- Yapılan tüm işlemlerden sonra Instagram ekibi tarafından hesap geri alma talebiniz incelenerek sizlere geri dönüş sağlatılmaktadır.