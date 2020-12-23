Instagram hesabımı yanlışlıkla sildim: Silinen Instagram hesabını geri alma kurtarma nasıl ve nereden yapılır?

Instagram kullanıcıları geçici hesap dondurmak isterken yanlışlıkla hesaplarını kalıcı olarak silebiliyorlar. Ya da Instagram hesabını kalıcı olarak silenler hesabını geri almanın formülünü arıyorlar. Peki, bu işlemler gerçekten de mümkün mü? Instagram hesabınızı geri alabilmek için yapmanız gereken işlemleri inceleyeceğiz.. Instagram silinen hesabı geri alma nasıl olur? merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Silinen Instagram hesabımı kurtarma işlemi nedir? İşte detaylar.

INSTAGRAM SİLİNEN HESABI GERİ ALMA

Instagram silinen hesabı geri almak için birçok yol bulunmaktadır. Bunlardan biriside Instagram silinen hesabı geri alma formu. Bu formu doldurup gönderdikten sonra mail adresinize sayılardan oluşan bir kod gelecektir. Bu gelen kodu bir a4 sayfasına büyük yazı ile yazıp altına kimlik belgenizi koyarak fotoğraflamanız gerekmektedir. Bu şekilde silinen hesabınızı geri alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SİLİNEN INSTAGRAM HESABIMI KURTARMA

Instagram silinen hesabı geri getirme işlemi şu şekildedir: