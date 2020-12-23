Instagram hesap kapatma ve silme linki 2020: Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır, silinir?

Instagram'da güzel efektli fotoğraflar çekip, kısa videolar ekleyip, arkadaşlarınızı ve sevdiğiniz bir ünlünün paylaşımlarını görebilirsiniz. Bu uygulama ülkemizde de yaklaşık 38 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanıcıları yüzde 41'i kadın, yüzde 59'u ise erkek kullanıcılardan oluşmaktadır. Bu sosyal medya uygulamasını kullananların sayısı gün geçtikçe yüzde 2 oranında artış göstermektedir. Fakat bu artışın yanında Instagram hesabını kapatanların sayısı da oldukça fazladır. Bazı Instagram kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de Instagram uygulaması hesap silme işlemidir. Instagram hesap silme işlemi oldukça basittir. Hesap silmenin iki yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan biri hesabı geçici olarak kapatma diğeri de hesabı tamamen kapatma işlemidir. Bu konular hakkında detayları derledik. Instagram üyeliği kapama nasıl yapılıyor? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Instagram hesap silme linki nedir? işte detaylar.

INSTAGRAM HESAP SİLME

Instagram hesabı silme işlemleri için şu adımları takip edebilirsiniz:

Hesabınızı kapatmak için ilk iş bu linkte tıklayıp, hesap işlemleri menüsüne ulaşmaktır.

Aşağıdaki görsele tıkladıktan sonra karşınıza bir ekran gelecek.

Buradan karşınıza çıkan sayfada belirtilen "Hesabını neden kapatıyorsun?" yazan yeri doldurunuz.

Daha sonra "Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir "yazan yere şifrenizi giriniz. Ardından hesabımı geçici olarak kapat yazan yere tıklayınız. Bu şekilde hesabınız geçici olarak kapanmış olur.

INSTAGRAM ÜYELİĞİ KAPAMA

Instagram üyeliğini kapatmak için en altta "hesabımı kalıcı olarak sil" yazan alana tıklayın. Hesap kapatma nedeninizi yazdıktan sonra yine "hesabımı kalıcı olarak sil" butonuna tıklayınız. Bu şekilde üyeliğinizi kapatmış olursunuz.

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ

Instagram hesabını kalıcı olarak silme linki için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA