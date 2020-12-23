Instagram profil fotoğrafı boyutu nasıl büyütülür? Instagram hesaplarında PP profil fotoğrafı büyütme

Instagram Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 2010 yılında kuruldu ve Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Instagram uygulaması 2010 yılının ekim ayında sadece iOS işlemcili cihazlar için ücretsiz kullanıma sunulmaktayken şimdilerde ise Android cihazlar için de kullanıma sunulan ve tamamen ücretsiz olan bir uygulama oldu. Instagram uygulaması kullanıcı sayısı bir yılda 10 milyonu buldu. 2017 yılında yapılan araştırmalara göre 700 milyona yakın kullanıcı Instagramı kullanmaya başladı. Hal böyle olunca Instagram ile ilgili merak edilen çok sorular var. Bunlardan en başında Instagram profil büyütme nasıl yapılıyor? Sorusu. Instagram foto büyütme tüm detaylara değineceğiz.

INSTAGRAM PROFİL BÜYÜTME

Instagram profil fotoğrafı büyütmek için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Profil fotoğrafı büyütme uygulamaları ile profiline bakmak istediğiniz bir hesabın profil fotoğrafını büyük bir boyutta görüntülemenizi sağlamaya yardımcı olur. Daha sonra profil fotoğrafını büyüttükten sonra indirme işlemini de ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

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INSTAGRAM FOTO BÜYÜTME

Instagram uygulaması hakkında en sık gündeme gelen konulardan birisi de Instagram PP büyütme. Bunu yapmak için yani Instagram profil fotoğrafını büyütmek için bazı sitelerden faydalanabilirsiniz. Instagram PP büyütme sitelerinde bulunan kutucuğa fotoğrafını büyütmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra büyütülen fotoğrafı telefonunuza indirmek için resmin üzerine uzun basmanız ya da sağ tıklayıp kolay bir şekilde indirebilirsiniz.