Instagram takip ettiklerini ve takipçi gizleme, kapatma: Instagram takipçileri kullanıcılardan gizlenir mi?

Instagram'da en çok istenilen şeylerden biri elbette takipçi sayısının fazla olmasıdır. Takipçi sayısını arttırmak için gerekli olan şeylerden biri de sürekli etkileşim içinde olmak ve karşılıklı takipleşmek. Bunu yaparken de gizli olmak istenebilir. Bunun için takip ettiklerinizi gizleyebilirsiniz. Instagram takipçi kapatma işlemi nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Instagram takip ettiklerini gizleme işlemi nedir? İşte detaylar.

INSTAGRAM TAKİPÇİ KAPATMA

Instagram kullananların en çok istediği şeylerden biri gizliliktir. Instagram'ın gizlilik özelliği sayesinde bu mümkün hale geldi. Instagram kullananların neredeyse yarıdan fazlası gizli hesap kullanmaktadırlar. Instagram gizli hesap sayesinde profilinizi sizi takip etmeyen kişilere kapatabilirsiniz. Takip ettiğiniz kişileri gizleyebilirsiniz. Bu sayede hesabınızı istediğiniz kişilere açmış olursunuz. Instagram'da gizli hesap kullanımı için aşağıda verilen adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM TAKİP ETTİKLERİNİ GİZLEME

Instagram takipçi gizleme işlemi şu şekilde yapılmaktadır:

Instagram takipçi gizlemek için ilk önce hesabınıza giriş yapınız.

Daha sonra profil sayfanızdaki sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklayın. Buradan daha sonra bu kısımda bulunan "Gizli hesap" bölümünün yanındaki kutucuğu aktifleştirin.

Hesabınız gizli olacaktır. İstediğiniz zaman aynı şekilde geri kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM ARKADAŞ GİZLEME

Instagram takipçi gizlemek için Instagram hesabınıza giriş yapın. Profil sayfanızdaki sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklayın. Daha sonra bu kısımda "Gizli hesap" bölümünün yanındaki kutucuğu aktifleştirin. Bu şekilde artık sizi takip etmeyen kişiler sizin içeriklerinizi göremeyecekler ve Instagram hesabınızın takipçi bilgilerinize erişemeyecekler. Instagram gizleme işlemini tekrar aktifleştirmek için aynı yöntem ile "Gizli hesap" bölümünün yanındaki kutucuğu aktif yerine deaktif yapın. Bu şekilde gizliliği kapatabilirsiniz.