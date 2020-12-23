Instagram'da bildirim gelmiyor! Android ve iOS'da Instagram bildirim açma işlemi nasıl yapılır?

Instagram, fotoğraflar üzerinde filtre ve efekt uygulamalarına izin veren, fotoğraf paylaşma ve düzenleme uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulama ilk olarak iPhone için yapılmış daha sonra tüm platformlara ücretsiz bir şekilde servis edilmiştir. Instagram günümüzde milyarlarca kullanıcıya ulaşması ile beraber vazgeçilmez uygulamalar arasına girmiştir. Durum böyle olunca Instagram'dan gelen bildirimler de önem kazanmıştır. Iphone ve Android Instagram bildirimi nasıl açılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Instagram bildirimleri nasıl açılır? İşte detaylar.

INSTAGRAMDA BİLDİRİM GELMİYOR

Instagram'dan bildirim gelmemesi durumu genel olarak telefon üzerinden bildirimlerin açık olmamasıyla alakalı bir durumdur. Bunun için akıllı cihazınızın ayarlar sekmesinden kolaylıkla bu sorunu çözümleyebilirsiniz.

Akıllı cihazınız üzerinden ayarlar kısmına giriniz.

Daha sonra cihazınızın ayarlar sekmesinden bildirimler kısmına erişim sağlayın. Ardından buradan Instagram bildirim açma işleminizi gerçekleştireceğiz.

Açılan sekme üzerinden instagram uygulama seçeneğine gidiniz.

Son aşamada ise kilitli ekranda göster yazısını seçiniz. Bu şekilde Instagram bildirimleriniz açılmış olacaktır.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

IPHONE INSTAGRAM BİLDİRİMİ

Iphone telefonları olan kişiler Instagram bildirimini nasıl açabileceklerini bilmek istiyorlar. Bunun için şunu diyebiliriz ki:

İlk önce cihazınızın ayarlar sekmesinden bildirimler kısmı seçeneğine gidiniz. Daha sonra buradan Instagram uygulamasını bulun. Bildirim açma işlemini gerçekleştiriniz.

ANDROID INSTAGRAM BİLDİRİMİ

Instagram bildirimlerinizi Android destekli cihazlarınızda açmak için ilk önce ayarlar menüsüne gidin. Ayarlar menüsünden bildirimler sekmesini bulun. Bildirimler kısmından uygulamalar arasından Instagram seçeneğini bulun. Buradan istediğiniz bildirim türünü açabilirsiniz.

INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR?

Instagram bildirim açma işlemi şu şekildedir:

Instagram uygulamasına giriş yapınız. Buradan profillere giriniz.

Ardından ekranın sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine tıklayınız.

Karşınıza çıkan ayarlar menüsünden "Anında İlet Bildirimleri" seçeneğine tıklayın.

Buradan hangi durumlarda telefonunuza bildirim gelmesini istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not: Hem Instagram uygulaması içerisindeki hem telefonunuzun ayarlar kısmındaki bildirim ayarları açık olmak zorundadır. İkisinde biri kapalı olduğunda bildirim alamazsınız.