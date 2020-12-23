Instagram'da bildirim gelmiyor! Android ve iOS'da Instagram bildirim açma işlemi nasıl yapılır?

Instagram, fotoğraflar üzerinde filtre ve efekt uygulamalarına izin veren, fotoğraf paylaşma ve düzenleme uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulama ilk olarak iPhone için yapılmış daha sonra tüm platformlara ücretsiz bir şekilde servis edilmiştir. Instagram günümüzde milyarlarca kullanıcıya ulaşması ile beraber vazgeçilmez uygulamalar arasına girmiştir. Durum böyle olunca Instagram'dan gelen bildirimler de önem kazanmıştır. Iphone ve Android Instagram bildirimi nasıl açılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Instagram bildirimleri nasıl açılır? İşte detaylar.
INSTAGRAMDA BİLDİRİM GELMİYOR
Instagram'dan bildirim gelmemesi durumu genel olarak telefon üzerinden bildirimlerin açık olmamasıyla alakalı bir durumdur. Bunun için akıllı cihazınızın ayarlar sekmesinden kolaylıkla bu sorunu çözümleyebilirsiniz.
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IPHONE INSTAGRAM BİLDİRİMİ
Iphone telefonları olan kişiler Instagram bildirimini nasıl açabileceklerini bilmek istiyorlar. Bunun için şunu diyebiliriz ki:
İlk önce cihazınızın ayarlar sekmesinden bildirimler kısmı seçeneğine gidiniz. Daha sonra buradan Instagram uygulamasını bulun. Bildirim açma işlemini gerçekleştiriniz.
ANDROID INSTAGRAM BİLDİRİMİ
Instagram bildirimlerinizi Android destekli cihazlarınızda açmak için ilk önce ayarlar menüsüne gidin. Ayarlar menüsünden bildirimler sekmesini bulun. Bildirimler kısmından uygulamalar arasından Instagram seçeneğini bulun. Buradan istediğiniz bildirim türünü açabilirsiniz.
INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR?
Instagram bildirim açma işlemi şu şekildedir:
Not: Hem Instagram uygulaması içerisindeki hem telefonunuzun ayarlar kısmındaki bildirim ayarları açık olmak zorundadır. İkisinde biri kapalı olduğunda bildirim alamazsınız.