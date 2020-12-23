Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Instagram’da canlı yayın nasıl yapılır? Adım adım Instagram canlı yayın açma işlemi

’da canlı yayın nasıl yapılır? Adım adım açma işlemi

Sosyal medyada yapılan canlı yayınlar, özellikle son dönemlerde daha çok ilgi görmeye başladı. Öyle ki günümüzde kanallarının bir haber kaynağı olarak kullanıldığına dahi şahit oluyor. Bu amaçla kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan ’ın sıklıkla kullanılan özelliklerinden bir tanesi de canlı yayın. Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlar haber kaynağı olarak kullanımının dışında influencerlar ve markalar tarafından da tercih ediliyor. Bununla birlikte bireysel kullanıcıların da Instagram’da canlı yayın açması mümkün. Peki Instagram can yayını nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:46 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:53 ABONE OL
Instagram’da canlı yayın nasıl yapılır? Adım adım Instagram canlı yayın açma işlemi

Instagram'dan canlı yayın açmanın oldukça kolay olması ve herkes tarafından canlı yayın açılabiliyor olması, özellikle pazarlama ve reklam çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Elbette canlı yayın özelliği sadece kurumsal hesapların kullanımına açık değil. Bireysel kullanıcılar da Instagram'da canlı yayın açarak takipçileri ile iletişime geçebiliyor.

Instagram'da canlı yayın nasıl açılır?

• İlk olarak Instagram'ın güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Eğer uygulama güncel değilse uygulama markete giderek güncelleme yapabilirsiniz. Eğer uygulamanız güncel ise bu aşamayı göz ardı edin.

• Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye paylaşımı ekranını açın. Bunun için sol üst tarafta yer alan kamera ikonuna tıklayabilirsiniz.

• Ekranın sağ alt tarafında çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Burada Boomeran, Normal, Canlı gibi seçenekler yer alıyor. Canlı yayın açmak için bu seçenekler arasında "Canlı" yazısına tıklayın.

• Bu yazıya tıkladıktan sonra canlı video başlat yazısı ile karşılaşacaksınız. Bu yazıya tıkladıktan sonra videoyu başlatmış olacaksınız.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram’da canlı yayın nasıl yapılır? Adım adım Instagram canlı yayın açma işlemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA