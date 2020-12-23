Instagram’da canlı yayın nasıl yapılır? Adım adım Instagram canlı yayın açma işlemi

Instagram'dan canlı yayın açmanın oldukça kolay olması ve herkes tarafından canlı yayın açılabiliyor olması, özellikle pazarlama ve reklam çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Elbette canlı yayın özelliği sadece kurumsal hesapların kullanımına açık değil. Bireysel kullanıcılar da Instagram'da canlı yayın açarak takipçileri ile iletişime geçebiliyor.

Instagram'da canlı yayın nasıl açılır?

• İlk olarak Instagram'ın güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Eğer uygulama güncel değilse uygulama markete giderek güncelleme yapabilirsiniz. Eğer uygulamanız güncel ise bu aşamayı göz ardı edin.

• Instagram hesabınıza giriş yapın ve hikaye paylaşımı ekranını açın. Bunun için sol üst tarafta yer alan kamera ikonuna tıklayabilirsiniz.

• Ekranın sağ alt tarafında çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Burada Boomeran, Normal, Canlı gibi seçenekler yer alıyor. Canlı yayın açmak için bu seçenekler arasında "Canlı" yazısına tıklayın.

• Bu yazıya tıkladıktan sonra canlı video başlat yazısı ile karşılaşacaksınız. Bu yazıya tıkladıktan sonra videoyu başlatmış olacaksınız.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ