Instagram’dan resim indirme nasıl yapılır? Instagram gönderi ve hikayelerdeki fotoğraflar telefona nasıl indirilir?

Günümüzün oldukça popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, kendi içerisinde barındırdığı birçok özellik ile öne çıkıyor. Buna karşın, Instagram'dan fotoğraf indirmek için çeşitli yöntemlere başvurulması gerekiyor. Zira, Instagram, kullanıcılara gönderi ve hikayelerden fotoğraf indirmek için bir yöntem sunmuyor. Uygulamayı kullanan kullanıcılar ise Instagram'dan ücretsiz resim indirme hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Instagram hikaye ve gönderilerdeki resimler telefona nasıl indirilir? Detaylar haberimizde.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM'DAN RESİM NASIL İNDİRİLİR?

Instagram'dan ücretsiz fotoğraf indirmek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Öncelikle, web tarayıcısından (masaüstü veya laptop üzerinden) instagram.com adresine giriş yapmanız ve ardından hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

Ardından, indirmek istediğiniz postu açın.

Sonrasında linki kopyalayarak aşağıdaki linke tıklayın.

Açılan sayfada karşınıza çıkan kutucuğa kopyaladığınız Instagram linkini kopyalayın ve Download butonuna tıklayın.

ANDROİD İÇİN INSTAGRAM FOTOĞRAF İNDİRME NASIL YAPILIR?

Android cihazlara Instagram'dan fotoğraf indirmek için aşağıdaki linkte yer alan uygulamayı telefonunuza kurun.

Uygulamayı açın.

Uygulama açıldığında gerekli izinleri verin ve Instagram uygulamasına geçiş yapın.

Burada indirmek istediğiniz fotoğrafı açın ve URL'ini kopyalayın.

Fotoğraf otomatik olarak inmeye başlayacaktır.

ANDROİD CİHAZLARA FOTOĞRAF İNDİRME UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

IPHONE INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF İNDİRME

iOS cihazlar Instagram fotoğraf indirme işlemi artık Android cihazlarda olduğundan daha kolay hale geldi. Apple'ın kullanıcılarına sunduğu kestirmeler özelliği sayesinde Instagram'dan fotoğraf indirmek çok kolaylaştı.

Öncelikle AppStore üzerinden kestirmeler uygulamasını ekleyin.

Sonrasında aşağıda linkte yer alan "Save Instagram Image" kestirme linkine tıklayın ve kestirmeyi indirin.

Kestirme iOS cihazınıza eklenecektir.

Bu aşamadan sonra Instagram uygulamasına giriş yapın indirmek istediğiniz fotoğrafın linkini kopyalayın ve kestirmeler uygulamasında görülen "Save Instagram Image" simgesine tıklayın.

Fotoğraf otomatik olarak iOS cihazınızın galerisine kaydedilecektir.

INSTAGRAM KESTİRMELER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"SAVE INSTAGRAM IMAGE" KESTİRMESİNİ EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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