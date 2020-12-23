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12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ile 12. bölüm detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizisinin 11. Son bölümünün ekranlara gelmesinin ardından dizinin yakın takipçileri yeni bölüm için detaylarını öğrenmek adına Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor. Kanal D ile detayları ve 11. Son bölüm özetine buradan ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:39 Son Güncelleme: 24.12.2020 01:39 ABONE OL
Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman detaylar...

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz bugün 11. Son bölümle izleyenlerinin evine konuk oldu. Son bölümün televizyonlardaki gösteriminin tamamlanması sonrasında diziseverler tarafından Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman detayları ve 11. Son bölüm özeti detayları şöyle;


Kanal D ekranlarında gelecek hafta Çarşamba günü yayınlanacak olan Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 12. Bölüm Sadakatsiz fragmanı yayınlandığında burada olacak…

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

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Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman detaylar...
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