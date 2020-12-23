Instagram'da SFS Ne Demek? SFS Nedir, Açılımı ve Instagram'daki Karşılığı

Instagram kullanan insanlar zaman zaman instagramda birçok şeyin ünlendiğini bilirler. Son zamanlarda ise çoğu insanın instagram hesabında karşılaştığı kelimelerden birisi SFS kelimesidir. SFS kelimesini kullanan ya da kullanmayan kişiler bu kelimenin tam manasını bilmeseler de az çok ne için kullanıldığını bilirler. Özellikle de hesabının yükselmesini ve ünlenmesini isteyen kişilerin SFS kelimesini paylaştıkları görülmektedir. SFS kelimesi çok merak edilen ve araştırılan bir kelime haline gelmiştir. Peki SFS kelimesi ne anlama gelir? SFS açılımı nedir? İşte tüm detaylar...

SFS NE DEMEK?

SFS kelimesi son zamanlarda neredeyse her instagram kullanıcısının karşısına çıkmış bir kelimedir. Bundan dolayı da çok fazla araştırılmaya başlanmıştır. İnstagramda özellikle de hikaye bölümünde görülen SFS kelimesi İngilizce shoutout for shoutout kelimelerinin kısaltımıdır. Bu da iki ayrı kişinin birbirlerinin profillerini paylaşmaları anlamına gelir. Instagramda daha fazla takipçi kazanabilmek amacıyla bazı kişiler karşılıklı olarak birbirlerinin instagram hesaplarını paylaşırlar. Buna da SFS yapmak denilmektedir. Genellikle ünlenmek isteyen instagram profillerinin SFS yaptığı görülür. Ancak bazı kişisel hesapların da SFS yaptığı görülebilir.

SFS NEDİR?

Günümüz dünyasında neredeyse herkesin ınstagram kullanması bir gerçektir. Sosyal medya hesabı olarak en fazla kullanan Instagramiçerisine pek çok kavram barındırmaktadır. Instagram kullanan kişilerin karşılaştığı kavramlardan birisi de SFS kelimesidir. Genellikle Instagram hesaplarının hikaye bölümlerinde karşılaşılan bir kelime olan SFS İngilizce birkaç kelimenin kısaltımıdır. SFS aslında karşılıklı profil paylaşımı anlamına gelir. SFS yaparak insanlar kendilerini daha fazla insana duyurmak isterler. Yani ücretsiz bir şekilde karşılıklı yapılan reklam da denilebilir. Sıklıkla karşılaşılan bir kelime olduğu için çok fazla araştırılan kelimelerden birisi haline gelmiştir. Tam olarak Türkçe karşılığı karşılıklı profil paylaşımıdır.

SFS AÇILIMI

Yabancı kökenli pek çok kelimenin dilimizde kullanıldığı bir gerçektir. Özellikle gençler tarafından Türkçe'nin içerisine karıştırılan bu yabancı kelimeler herkes tarafından anlaşılmamaktadır. İşge bu yüzden de çok fazla araştırılmaktadır. Anlamı bilinmeyen ve araştırılan yabancı kelimelerden birisi de Instagram üzerinde sık sık karşılaşılan SFS kelimesidir. SFS kelimesi Shoutout for shoutout kelimelerinin kısaltımıdır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise karşılıklı profil paylaşımıdır. Karşılıklı profil paylaşımı yapmak isteyen kişilerin Instagram hikayelerine SFS kelimesini yazdıklarına sık sık rastlanmaktadır. Bunu yapmak istemenin sebebi ise hesaplarını daha ünlü bir hale getirmek istemelerinden kaynaklanmaktadır.

KARŞILIKLI PROFİL PAYLAŞIMI NE DEMEK?

Sosyal medya ile yakından ilgilenmiş olan çoğu insan karşılıklı profil paylaşımı kelimelerini duymuştur. Başkalarından ya da kendilerinin yapılan tekliflerle bu kelimeleri duymaları çok olası bir durumdur. Instagramda karşılıklı profil paylaşımına kısaca SFS denmektedir. Bunun sebebi ise İngilizcede Shouout for shouout kelimelerinin karşılıklı paylaşımı anlamına gelmesidir. Karşılıklı profil paylaşımının amacı yeni takipçiler kazanmaktır. Bunlar genellikle ünlenmek isteyen sayfaların arasında gerçekleşse de bireysel hesapların da SFS yaptığı gözlemlenmiştir. Bedava reklam yapmanın bir yolu olan karşılıklı profil paylaşımı iki kişi arasında isminden de anlaşılacağı üzere karşılıklı profil tanıtımlarının yapılmasıdır.

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SFS NASIL YAPILIR?

İnstagram kullanan her insan instagram ile ilgili kavramları az çok bilirler. Günümüzde her 10 insandan 8-9 tanesinin sosyal medya kullandığı kabul edilirse instagramda duyulan sözler ya da kelimelerin çoğu insan tarafından bilinmesi garip değildir. İnstagramda kullanılan bu farklı kelimelerin anlamları az miktarda insan tarafından bilinir. Ancak anlamını bilmeyen kişiler de ne için kullanıldığını bilerek kullanırlar. Belirli bir kesim de bu yabancı kelimelerin ne anlama geldiğine diar hiçbir şey bilmezler. İnstagramda sık sık kullanılan yabancı kelimelerden birisi SFS kelimesidir. Sfs kelimesi karşılıklı profil paylaşımı anlamına gelir. Yani instagramki iki kişi birbirlerinin profillerini kendi hesaplarında paylaşırlar. İki hesap birbirlerinin hesaplarını instagramda hikaye kısmından paylaşarak SFS yapmış olur.

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