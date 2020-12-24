Çiğ köfte tarifi: Etli - etsiz çiğ köfte tarifi ile malzemeler ve yapılışı...

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef 2020'de Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen son bölümde ana kadro yarışmacılarından çiğ köfte yapmaları istendi. Bu bağlamda yarışmayı seyredenler çiğ köfte tarifi öğrenmek adına çiğ köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte en lezzetli tarifi…

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ: MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenen çiğ köfte ürününe ilişkin merak edilen Çiğ köfte tarifi ve çiğ köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ: ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo ince bulgur

2 tatlı kaşığı toz biber

2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı acı isot

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 Demet Maydanoz

ÇİĞ KÖFTE HAZIRLANIŞI

Başlangıç olarak çiğ köfteyi evinizde temiz ve hijyenik şekilde hazırlayınız. Herhjangi bir tepsi içerisine salça ve bulguru birbirine katarak çok iyi şekilde yoğurunuz. Oluşan karışım yumuşak kıvama ulaştığında içerisine az şekilde su ekleyerek yoğurmayı sürdürün. Ancak suyu fazla koymamaya dikkat edin. bulgurların suyu çekerek şişmesi istediğiniz lezzeti yakalamanıza engel olabilir.

Yoğurduğunuz bulgur ve salça karışımı tamamiyle salça rengine ulaştığında karışımın içine sıra ile tuz , pul biber, maydanoz, sıvı yağ , isot ve biber salçasını koyarak yoğurmaya devam ediniz. Bulgurların kuruması halinde az miktarda su ekleyebilirsiniz. Çiğ köfte yapımında en önemli konu yoğurmaktır. Yorucu bir eylem olduğundan yavaş yapmanız tavsiye edilir.

ÖNEMLİ NOT: Çiğ köftenizi yaparken soğan suyu karışıma acı tat vereceğinden dilediğiniz lezzeti tutturmanıza engel olabilir. Çiğ köfte soğanlar gözle görülmediğinde hazır gelmiş olacak.

Hazırlamış olduğunuz çiğ köfte karışımına dilediğiniz şekilleri verdikten sonra kıvırc8ık marul ve limon ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...