Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm tamamı izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.Barış, Zeynep'e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep'in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.

Mehdi'nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi'nin hem de Zeynep'in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep'i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi'nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep'e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi'yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.