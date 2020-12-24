Fatih Tutak kimdir? MasterChef’e konuk olan Şef Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FATİH TUTAK BİYOGRAFİSİ

Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra önce Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong'ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilcisi olan Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

2015'te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da Baş Aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.