İyi Aile Babası 4.bölüm fragmanı yayında! İyi Aile Babası yeni bölümde neler olacak?

İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İyi Aile Babası yeni bölümde; Nereye gittiğini Aslı'dan saklayan Mehmet Ali, Aslı ile karşı karşıya gelir. Mehmet Ali nerede olduğunu açıklayamayınca Aslı tarafından cezalandırılır. Peki Mehmet Ali, bu cezalara nasıl karşılık verecek? İşte İyi Aile Babası 4.bölüm fragman ve detayları!

İYİ AİLE BABASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan'ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır. Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği 'kız'larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır. Rıfkı, Ayfer'i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.

Bu sırada evde unutulan eşofman çantası, Mehmet Ali'nin 'halı saha' yalanını ortaya çıkarır. Çok kızan Aslı onu itirafa zorlar, Öğreniriz ki herkesten gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izlemekte Hekimoğlu'nu kıskanmaktadırlar. Evde yaşanan bu gerilim sorasında ise Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlar. Bu durumun nedeni Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını önerir. Herkes kabul eder. Sonuçta ise Aslı'dan daha düşük İQ'su oldu…

İyi Aile Babası 4. Bölüm (24 Aralık 2020 Perşembe) Aslı'dan Mehmet Ali'ye ceza | Video