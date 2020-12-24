İyi Aile Babası 4.bölüm izle: İyi Aile Babası son bölüm hemen izle Kanal D’de!

İyi Aile Babası 4.bölüm Kanal D ekranlarında canlı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen dizinin son bölümünde Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlaması dikkat çeker. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin yeni bölümleri heyecanla takip edilirken son bölümü kaçıranlar İyi Aile Babası izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Kanal D'de canlı yayınlanan İyi Aile Babası son bölüm izle seçeneği ve tüm bilgiler…
Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası 4.bölüm izle sorgulamaları epey hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü internet ortamından takip etmek isteyenler için İyi Aile Babası 30.son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.
İyi Aile Babası 4. bölüm izle linki ile diziyi takip etmeniz mümkün. Kanal D'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneği sizlerle…
https://www.kanald.com.tr/iyi-aile-babasi/bolumler/iyi-aile-babasi-son-bolum
Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan'ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır. Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği 'kız'larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır. Rıfkı, Ayfer'i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.
Bu sırada evde unutulan eşofman çantası, Mehmet Ali'nin 'halı saha' yalanını ortaya çıkarır. Çok kızan Aslı onu itirafa zorlar, Öğreniriz ki herkesten gizli gizli doktor arkadaşları ile Hekimoğlu izlemekte Hekimoğlu'nu kıskanmaktadırlar. Evde yaşanan bu gerilim sorasında ise Oğulcan, ailesinin kendisinden umutsuz olduğunu anlar. Bu durumun nedeni Mehmet Ali ise oğlunu rahatlatmak için herkese zeka testi yapılmasını önerir. Herkes kabul eder. Sonuçta ise Aslı'dan daha düşük İQ'su oldu…