İyi Aile Babası 4.bölüm izle: İyi Aile Babası son bölüm hemen izle Kanal D’de!

İYİ AİLE BABASI İZLE! İYİ AİLE BABASI SON BÖLÜM İZLE!

İyi Aile Babası 4. bölüm izle linki ile diziyi takip etmeniz mümkün. Kanal D'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneği sizlerle…

https://www.kanald.com.tr/iyi-aile-babasi/bolumler/iyi-aile-babasi-son-bolum

İYİ AİLE BABASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali için sorunsuz başlayan 'Halı Saha' günü gelen haberle bozulmaya başlar. Oğulcan'ın bir sınavdan yüz aldığı haberi, ondan daha önce böyle başarılar beklemeyen anne babası tarafından kopya çekmiş olduğu gibi algılanır. Gerçekte ise Oğulcan yeni keşfettiği 'kız'larla hoş olmayan bir deneyim yaşamış, bunu evden gizli tutmaya çalışmaktadır. Rıfkı, Ayfer'i tedavisi için kliniğe götürme fırsatını yakalar ama kullanamaz. En azından artık kendi başına ayakta durabilmesi gerektiğini öğrenecektir.