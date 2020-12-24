ATV ile yayınlanan Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 39. bölümde Kayı Obası Ertuğrul Bey'ine veda etti!

Kuruluş Osman 39.bölüm ATV canlı izle ile yayınlandı. İkinci sezonunda kaldığı yerden devam eden dizide bu hafta yaşanan ayrılık hüzne boğdu. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide bu hafta Ertuğrul Bey yaşamını yitiriyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin bir an olsun eksilmediği diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler ATV canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Kuruluş Osman 39.bölüm canlı izle linki ve ATV ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça kesintisiz izle seçeneği…
ATV'nin soluksuz izlenilen ve Çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Kuruluş Osman izle araştırmaları an itibariyle başladı. Haberimizde, Kuruluş Osman 39.bölüm izle linkine ve son bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz.
Kuruluş Osman ATV canlı yayın izle ekranı hakkında dizinin sıkı takipçileri bilgi edinmeye çalışıyor. Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile izle ekranını görüntüleyebilirsiniz. Dizi biter bitmez son bölüm izle linki aktif hale getirildi. Keyifli seyirler...
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"Kararını Allah mübarek eylesin!"
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.
Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?