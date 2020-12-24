Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Bey’in ölümü şoke etti! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izleyiciyle ATV ekranlarında buluştu. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinde bu hafta vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Yayınlanan son bölüm ardından 40.bölüm fragman arayışı hız kazandı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN 40.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı epey ilgi gördü. Ekrana gelen son bölümde Ertuğrul Bey Kayı Obası tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşananlar…