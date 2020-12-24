Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Bey’in ölümü şoke etti! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

40.bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Bey’in ölümü şoke etti! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

ATV’nin en çok sevilen dizilerinden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin her yeni bölümü ilgiyle izleniyor. Çarşamba akşamı yayınlanan 39.bölümde Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüm ardından yeni bölüm fragman arayışı sosyal medyada araştırılır hale geldi. yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 01:20 Son Güncelleme: 25.12.2020 01:21 ABONE OL
Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Bey’in ölümü şoke etti! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izleyiciyle ATV ekranlarında buluştu. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinde bu hafta vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Yayınlanan son bölüm ardından 40.bölüm fragman arayışı hız kazandı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN 40.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı epey ilgi gördü. Ekrana gelen son bölümde Ertuğrul Bey Kayı Obası tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşananlar…

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kuruluş Osman'ın 40.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Bey’in ölümü şoke etti! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA