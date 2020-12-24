Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman İZLE

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.