Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman İZLE

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz bugün 11. Son bölümle izleyenlerinin evine konuk oldu. Son bölümün televizyonlardaki gösteriminin tamamlanması sonrasında diziseverler tarafından Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Kanal D ile 12. bölüm Sadakatsiz fragman detayları ve 11. Son bölüm özeti detayları şöyle;
Kanal D ekranlarında gelecek hafta Çarşamba günü yayınlanacak olan Sadakatsiz 12. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 12. Bölüm Sadakatsiz fragmanı yayınlandığında burada olacak…
Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.