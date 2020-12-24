Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sol Yanım dizisi CANLI İZLE! Star TV ile Sol Yanım 5. Yeni bölüm canlı yayın linki BURADA

! ile BURADA

ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım dizisi 5. Bölümü bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler “” şeklinde canlı yayın linki arıyor. Bu başlık altında yer alan Star TV ile diziyi kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte “Sol Yanım dizisi canlı izle” detayları…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 03:09 Son Güncelleme: 25.12.2020 03:09 ABONE OL
Sol Yanım dizisi CANLI İZLE! Star TV ile Sol Yanım 5. Yeni bölüm canlı yayın linki BURADA

Her Çarşamba saat 20.00'da Star Televizyonu'nda yeni bölümü yayınlanan Sol Yanım dizisinin 5. Bölümü bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ekranlara geliyor. Diziyi kesintisiz olarak seyretmek isteyenler "Sol Yanım dizisi canlı izle" şeklinde canlı yayın linki araştırıyor.

SOL YANIM DİZİSİ CANLI İZLE!

Star TV ile Sol Yanım dizisi 5. Bölüm canlı izleme linki ile 4. Bölüm özeti detayları şöyle;

Aşağıda yer alan canlı yayın linki ile Sol Yanım dizisinin 5. Bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

SOL YANIM 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Burak'ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena'nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi'ne giren Serra, Selim'le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün'ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Burak'ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra'yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra'ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra'yı savunamaz. Burak'ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Asena'nın doğum gününün organizasyonunu Serra'nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra'yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan'ın oğlu Selim'e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra'ya verilir. Serra'yı Mert Tekin'le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma Selim'in sürpriz biçimde Serra'yı öpmesiyle sonuçlanır!

ARKADAŞINA GÖNDER
Sol Yanım dizisi CANLI İZLE! Star TV ile Sol Yanım 5. Yeni bölüm canlı yayın linki BURADA
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA