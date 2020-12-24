Sol Yanım dizisi CANLI İZLE! Star TV ile Sol Yanım 5. Yeni bölüm canlı yayın linki BURADA

SOL YANIM 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Burak'ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena'nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi'ne giren Serra, Selim'le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün'ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Burak'ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra'yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra'ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra'yı savunamaz. Burak'ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.