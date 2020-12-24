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oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?

ekranlarında yayın hayatına başlayan ve özellikle kadrosundaki genç yeteneklerle dikkat çeken dizisi oyuncuları ve konusu gibi detaylarla izleyenlerinin araştırma konusu haline geliyor. BKM yapım imzalı dizinin başrollerinde Defne Samyeli, Özge Yağız gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Sol Yanım oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 14:41 ABONE OL
Sol Yanım oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?

Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Oyuncu kadrosuyla ilgi gören yapımın entrika dolu senaryosu yayınlandığı akşamlarda izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Bu noktada yapıma dair detaylar da araştırma konusu haline geliyor. Peki, Sol Yanım oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin merak edilenler…

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER, DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncularıyla beraber bu akşam Star Tv izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Başrollerinde Defne Samyeli, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cansel Elçin gibi birçok başarılı ismin yer aldığı dizi entrika dolu hikayesiyle izleyenlerini ekran başına kilitleyecek bir iddia ile yayın hayatına merhaba diyecek.

Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım konusu şu şekilde; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. "Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!" Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

SOL YANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizide aynı zamanda BKM stüdyoları kullanılmaktadır.

SOL YANIM OYUNCULARI KİM?

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı 'Sol Yanım'ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

OYUNCU KADROSU KARAKTERLERİ

Özge Yağız (Serra)

Tolga Mendi (Selim)

Cemre Baysel (Biricik)

Emre Bey (Burak)

Defne Samyeli (Asena)

Cansel Elçin (İhsan)

Taner Rumeli (Onur)

Esra Bazen Bilgin (Nilgün)

Deniz Barut (Nil)

Seda Akman (İdil)

Benian Dönmez (Binnaz)

Feyza Civelek (Nazlım)

Tuğçe Açıkgöz (Zeynep)

Ecem Atalay (Eda)

Emre Dinler (Barbar)

Oktay Çubuk (Ali)

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Sol Yanım oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?
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