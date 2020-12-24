Sol Yanım dizisi yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Oyuncu kadrosuyla ilgi gören yapımın entrika dolu senaryosu yayınlandığı akşamlarda izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Bu noktada yapıma dair detaylar da araştırma konusu haline geliyor. Peki, Sol Yanım oyuncuları kimler, konusu nedir? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin merak edilenler…

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER, DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncularıyla beraber bu akşam Star Tv izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Başrollerinde Defne Samyeli, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cansel Elçin gibi birçok başarılı ismin yer aldığı dizi entrika dolu hikayesiyle izleyenlerini ekran başına kilitleyecek bir iddia ile yayın hayatına merhaba diyecek.