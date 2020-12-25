Akrep dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Akrep dizisi oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başladığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan yapım bu akşam yeni bölümü ile izleyenlerini karşısına çıkıyor. Dizide Bir gece karakoldan gelen telefon ile hayatı hiç beklemedikleri şekilde değişen bir grup insanın hayatı konu alınmaktadır. Peki, Akrep dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akrep dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NEDİR? YENİ DİZİ AKREP NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin'in yaptığı, yönetmenliğini Gökçen Usta üstlendiği dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Bu akşam üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek yapım ilk bölümüyle izleyenlerini etkilemeyi başarırken yeni dizinin ilerleyen günlerde reyting savaşında önümüzdeki haftalardaki yeri de merak konusu…
OYUNCU KADROSU!
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.
AKREP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir.
Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.
Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir.
Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.
AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Akrep dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekilmektedir. Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul'da bulunan Büyükçekmece gölünde çekilmektedir. Beykoz'da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı. Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi.