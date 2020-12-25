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dizisi son bölüm İZLE! ile kesintisiz, tamamı BURADA

ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizisinin 3. Son bölümünün ekranlarda yer alması sonrasında dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile linkini burada bularak tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte Akrep dizisi son bölüm izle linki ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 00:34 Son Güncelleme: 26.12.2020 02:37 ABONE OL
Akrep dizisi son bölüm İZLE! Star TV ile Akrep dizisi 3. son bölüm kesintisiz, tamamı BURADA

Star Televizyonu'nun yeni dizisi Akrep, bugün 3. Son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin 3. Son bölümünün televizyon gösteriminin bitmesiyle birlikte izleyemeyen ve tekrar seyretmek isteyenler "Akrep dizisi son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE!

Akrep dizisi 3. son bölüm linkini ve Star TV ile dizinin son bölüm detaylarına bu başlık altından erişebilirsiniz…



Akrep dizisi 3. son bölüm full izleme linki aşağıda yer alıyor. Star Tv aracılığıyla Akrep dizisi 3. son bölüm tamamını aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/akrep/bolumler/3-bolum

AKREP DİZİSİ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Fikret'in sorgulamaları karşısında atağa geçer ve Fikret'i suçlamaya başlar. Ferda'nın manipülasyonu karşısında Fikret geri adım atıp özür diler. Hastanede olayların kontrolünü kaybetmenin gerginliğini yaşayan Perihan, bir de Hacer'den Ferda'nın evine geldiğini öğrenince, harekete geçer!

Kendi evine gizlice giren Perihan; Fikret'e, Ferda'nın gerçek yüzünü göstermek için adeta bir ajan ibi çalışır! Evdeki bebek kamerasını gizli kamera olarak kullanacağı bir oyun kurar!


Amacına da ulaşır!

Fikret, yeniden Berna'nın öldürüldüğünden şüphelenmeye başlar. Berna'nın öldüğü gün Aras ve Ferda'nın hangi hastanede olduğunu araştırır. Ferda, Fikret'i geri kazanmak için yeni bir hamle yapar ve onu Sapanca'daki eve getirir.

Perihan, Fikret'in Ferda'nın yörüngesinden çıkamayacağını anlayınca, Ferda'yı kendi silahıyla vurmaya karar verir ve Merve'yi alarak Sapanca'ya gider!

Tüm bu olup biten, hepsinin aklını karıştırır! Neler olup bittiğini öğrenmek için daha çok soru sormaya başlarlar! Aras ise tamamen paniklemiş bir hale gelir.

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Akrep dizisi son bölüm İZLE! Star TV ile Akrep dizisi 3. son bölüm kesintisiz, tamamı BURADA
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