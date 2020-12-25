Arka Sokaklar 571.bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde; Ali ve Cemal, yerleri belirlenen teröristlere operasyon düzenleyen Özel Harekat Birlikleri ile harekete geçer. Kırsal bir alanda teröristlerin pususuna düşerler. Ali, telsizden yardım ister. Bu yardıma ise, Hüsnü ile Selin koşar. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragman ve detayları!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut'un bulunduğu bölge Karaçamlı'dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut'tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler. Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri'nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul'da Mesut'tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.

Mesut'un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan'ı bulur. Servan, Mesut'un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha'ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin'de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.

Zafer'in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren'i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan'a dava açmıştır. Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan'a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan'ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.

Arka Sokaklar 571. Bölüm (25 Aralık 2020 Cuma) Ölümcül pusu | Video