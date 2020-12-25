Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizinin 571.bölümünde Mesut'un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Gerek konusu gerek oyuncularıyla ilgi gören yapımın yeni bölümleri takip edilmeye devam ediyor. Peki Arka Sokaklar 572.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR 572.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 572.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı sizlerle...

Arka Sokaklar 572. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahri'nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul'da Mesut'tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.

Mesut'un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan'ı bulur. Servan, Mesut'un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha'ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin'de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.

Zafer'in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren'i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan'a dava açmıştır. Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan'a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan'ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.