Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 78.son bölüm izle!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 78.bölüm ATV canlı izle ile milyonlarla buluşuyor. Her hafta farklı olayların işlendiği dizide bu hafta yaşanan hüzün izleyenleri derinden sarsacak. Yayınlanan yeni bölümde Yılmaz'ın vurulması, Züleyha'nın feryat çığlıklarını beraberinde getirecek. Perşembe akşamları ATV canlı yayın izle ekrana gelen dizinin araştırması başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 78.bölüm canlı izle linki ve ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça kesintisiz izle!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova izle araştırmaları an itibariyle başladı. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova 78.bölüm izle linkine ve son bölümde yaşanan tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
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"Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana..."
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!
Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!
Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!
Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır! Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir! Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir. Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.