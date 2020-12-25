İnstagram Hikâyeye Müzik Ekleme - Instagram’da Story Hikâyeye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram'ın her geçen gün kendini yenilemesi üye sayısının artmasını sağladı. Kullanıcılara sunulduğu günden bu yana onlarca yeni özelliğin platforma eklenmesi milyonların beğenisini toplamayı başardı. Bu sayede hem kullanıcı sayısı arttı hem de kullanıcıların geçirdiği vakit sayısı artmış oldu. Instagram'da hikâyeye müzik ekleme özelliği de kullanıcılar tarafından oldukça beğeniyle karşılandı. Bu özelliğin aktif hale gelmesinin ardından Instagram hikâyeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram Story hikâyeye müzik nasıl eklenir en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

INSTAGRAM'DA HİKÂYEYE MÜZİK NASIL EKLENİR?

Instagram'da paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafa ya da videoya müzik eklemek için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altında yer verdik. Aşağıdaki adımları uygulayarak dilediğiniz videonun sesi yerine müzik ile paylaşım yapabilirsiniz. Müzik ekleme özelliğini fotoğraflar için de kullanabilirsiniz.

Instagram uygulamasını açın.

Sol üst köşede yer alan mavi renkli + işaretine tıklayın.

Karşınıza gelen pencerenin sol alt tarafında bulunan galeri kısmından dilediğiniz video ve resmi seçin.

Daha sonra sağdan üçüncü sırada yer alan gülücük iconuna tıklayın.

Müzik seçeneğine tıklayın.

Arama kısmından dilediğiniz müziği seçerek fotoğraf ya da videoya ekleyin.

ŞARKI SÖZLERİNİ GÖSTERME

Instagram'da hikâyeye eklenen müziklerin şarkı sözlerini de dilemeniz durumunda gösterebilirsiniz. Eğer seçilen şarkıların sözleri mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikâyede çıkacak. İstemeniz halinde ise bu sözleri kaybedebileceksiniz.

INSTAGRAM MÜZİKLERİ NEREDEN ÇEKİYOR?

Instagram'da hikâyelere eklenen müziklerin tamam Spotify üzerinden gelmektedir. Spotify'ın ortak yürüttüğü bir işbirliği mevcuttur. Bu nedenle Spotify'da yer alan tüm müzikleri seçerek hikayenize ekleyebilirsiniz.