Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi! Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8 ekranlarının iddialı yapımında her hafta birbirinden sürükleyici hikayeler izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gerçek hayatlardan alıntı karakteriyle izleyenlerin dikkatini çeken dizide bu hafta yeni karakter Kumru'nun hikayesi sevenleriyle buluşacak. Peki, Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak? İşte ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda 17. Yeni bölüm fragmanı!
KIRMIZI ODA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Boncuk'a Doktor Hanım'ın kiminle evlenmek istediğini sorması dikkat çekti. Hediye'nin ise Doktor Piraye'ye öz annesiyle ilgili söyledikleri de çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi...
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder.
Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.