Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi! Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8 ekranlarının iddialı yapımında her hafta birbirinden sürükleyici hikayeler izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gerçek hayatlardan alıntı karakteriyle izleyenlerin dikkatini çeken dizide bu hafta yeni karakter Kumru'nun hikayesi sevenleriyle buluşacak. Peki, Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak? İşte ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda 17. Yeni bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Boncuk'a Doktor Hanım'ın kiminle evlenmek istediğini sorması dikkat çekti. Hediye'nin ise Doktor Piraye'ye öz annesiyle ilgili söyledikleri de çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi...