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'da bu akşam sürprizi! Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi 17. Yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yapımın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitlerken Selvi, yıllar sonra dışarıya çıkmış ve Boncuk ise çocukluğuna ait travmaları ile izleyenleri hüzne boğmuştu. Bu akşamki bölümde ise yeni karakter Kumru() dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak? İşte ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda 17. fragmanı!

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:21 Son Güncelleme: 25.12.2020 17:21 ABONE OL
Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi! Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tv8 ekranlarının iddialı yapımında her hafta birbirinden sürükleyici hikayeler izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gerçek hayatlardan alıntı karakteriyle izleyenlerin dikkatini çeken dizide bu hafta yeni karakter Kumru'nun hikayesi sevenleriyle buluşacak. Peki, Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak? İşte ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda 17. Yeni bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Boncuk'a Doktor Hanım'ın kiminle evlenmek istediğini sorması dikkat çekti. Hediye'nin ise Doktor Piraye'ye öz annesiyle ilgili söyledikleri de çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR? (TIKLAYINIZ)

Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.

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Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi! Kırmızı Oda 17. Bölümde neler olacak?
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