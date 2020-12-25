Kırmızı Oda 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde Kumru’nun hikayesi damga vurdu!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 18.bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizide bu hafta Boncuk, kimse onu almaya gelmeyince sinir krizi geçirdi. Doktor Piraye'nin hastası Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelir. Yayınlandığı ilk günden bugüne konusu ve oyuncuları beğenilen dizinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Peki Kırmızı Oda 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA 18.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 17. Bölümünde; Boncuk, kimse onu almaya gelmeyince sinir krizi geçirdi. Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım'la paylaşır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk'un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk'un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk'un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can'a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye'nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz'le yeniden eski günlerine dönerler.