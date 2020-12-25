Ramo 26. Bölüm İZLE! Show TV ile Ramo 26. son bölüm tamamı, kesintisiz BURADA!

Show TV kanalında yayınlanan Ramo dizisi 26. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. 26. Son bölümün televizyon gösteriminin sonlanmasıyla birlikte diziseverler "Ramo 26. Bölüm izle" şeklinde son bölüme ilişkin araştırmalarına devam ediyor.
RAMO 26. BÖLÜM İZLE!
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RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.
İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.