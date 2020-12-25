Ramo 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümde; Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İşte Ramo yeni bölüm fragman…

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Ramo 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video