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26.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarına gelen ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç’in yer aldığı 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümde; Çilingir’e savaş açılacak ve saldırıya geçilecek. Öte yandan Ramo’yu öldürmek isteyen Cihangir ise büyük bir tuzak kuracak. İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:01 ABONE OL
Ramo 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümde; Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İşte Ramo yeni bölüm fragman…

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Ramo 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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Ramo 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?
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