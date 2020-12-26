Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1870’lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1870’lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 23:21Son Güncelleme: 26.12.2020 23:23ABONE OL
1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?
A- Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B-Felâtun Bey ile Râkım Efendi
C- Sergüzeşt
D- Araba Sevdası
CEVAP-A
ARKADAŞINA GÖNDER
1870’lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?