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olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:48 Son Güncelleme: 26.12.2020 22:49 ABONE OL
1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir?

1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir?

A-Galatasaray

B-Beşiktaş

C-Fenerbahçe

D-Trabzonspor

cevap: c

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1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir?
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