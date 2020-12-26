Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:48Son Güncelleme: 26.12.2020 22:49ABONE OL
1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir?
A-Galatasaray
B-Beşiktaş
C-Fenerbahçe
D-Trabzonspor
cevap: c
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1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan ve Süper Lig tarihinde en fazla puanla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran futbol takımı hangisidir?