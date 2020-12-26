Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 19.yüzyılda halk hikayelerinden derlenen, 50 bölümden ve 22.795 dizeden oluşan Kalevala adlı destan hangisine aittir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 19.yüzyılda halk hikayelerinden derlenen, 50 bölümden ve 22.795 dizeden oluşan Kalevala adlı destan hangisine aittir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:35Son Güncelleme: 26.12.2020 22:36ABONE OL
19.yüzyılda halk hikayelerinden derlenen, 50 bölümden ve 22.795 dizeden oluşan Kalevala adlı destan hangisine aittir?
A-ÇİN EDEBİYATI
B- İTALYAN EDEBİYATI
C- FİN EDEBİYATI (CEVAP)
D- KIRGIZ EDEBİYATI
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19.yüzyılda halk hikayelerinden derlenen, 50 bölümden ve 22.795 dizeden oluşan Kalevala adlı destan hangisine aittir?