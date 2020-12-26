Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliott ikizi Amy Elliott’tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliott ikizi Amy Elliott’tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:53Son Güncelleme: 26.12.2020 22:54ABONE OL
2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliott ikizi Amy Elliott'tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?
c- 87 gün (cevap)
ARKADAŞINA GÖNDER
2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliott ikizi Amy Elliott’tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?