Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:42Son Güncelleme: 26.12.2020 22:03ABONE OL
Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir?
A- Hatay ve Bursa
B- Antalya ve Tekirdağ
C- Mersin ve Balıkesir
D- Isparta ve Kocaeli
CEVAP C
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Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri, hangi iki il arasında seyahat etmiştir?