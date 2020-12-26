Star TV ile Akrep dizisi 3. son bölüm kesintisiz izle! Akrep dizisi son bölümde flaş gelişme!

Amacına da ulaşır!

Fikret, yeniden Berna'nın öldürüldüğünden şüphelenmeye başlar. Berna'nın öldüğü gün Aras ve Ferda'nın hangi hastanede olduğunu araştırır. Ferda, Fikret'i geri kazanmak için yeni bir hamle yapar ve onu Sapanca'daki eve getirir.

Perihan, Fikret'in Ferda'nın yörüngesinden çıkamayacağını anlayınca, Ferda'yı kendi silahıyla vurmaya karar verir ve Merve'yi alarak Sapanca'ya gider!

Tüm bu olup biten, hepsinin aklını karıştırır! Neler olup bittiğini öğrenmek için daha çok soru sormaya başlarlar! Aras ise tamamen paniklemiş bir hale gelir.