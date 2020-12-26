Star TV ile Akrep dizisi 3. son bölüm kesintisiz izle! Akrep dizisi son bölümde flaş gelişme!

Star Televizyonu'nun yeni dizisi Akrep, bugün 3. Son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin 3. Son bölümünün televizyon gösteriminin bitmesiyle birlikte izleyemeyen ve tekrar seyretmek isteyenler "Akrep dizisi son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
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Akrep dizisi 3. son bölüm full izleme linki aşağıda yer alıyor. Star Tv aracılığıyla Akrep dizisi 3. son bölüm tamamını aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz...
Ferda, Fikret'in sorgulamaları karşısında atağa geçer ve Fikret'i suçlamaya başlar. Ferda'nın manipülasyonu karşısında Fikret geri adım atıp özür diler. Hastanede olayların kontrolünü kaybetmenin gerginliğini yaşayan Perihan, bir de Hacer'den Ferda'nın evine geldiğini öğrenince, harekete geçer!
Kendi evine gizlice giren Perihan; Fikret'e, Ferda'nın gerçek yüzünü göstermek için adeta bir ajan ibi çalışır! Evdeki bebek kamerasını gizli kamera olarak kullanacağı bir oyun kurar!
Amacına da ulaşır!
Fikret, yeniden Berna'nın öldürüldüğünden şüphelenmeye başlar. Berna'nın öldüğü gün Aras ve Ferda'nın hangi hastanede olduğunu araştırır. Ferda, Fikret'i geri kazanmak için yeni bir hamle yapar ve onu Sapanca'daki eve getirir.
Perihan, Fikret'in Ferda'nın yörüngesinden çıkamayacağını anlayınca, Ferda'yı kendi silahıyla vurmaya karar verir ve Merve'yi alarak Sapanca'ya gider!
Tüm bu olup biten, hepsinin aklını karıştırır! Neler olup bittiğini öğrenmek için daha çok soru sormaya başlarlar! Aras ise tamamen paniklemiş bir hale gelir.