Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Allı turnam bizim ele varırsan şeklinde başlayan türkünün devamında söylenmesi istenenler arasında hangisi yer almaz? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Allı turnam bizim ele varırsan şeklinde başlayan türkünün devamında söylenmesi istenenler arasında hangisi yer almaz? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:29Son Güncelleme: 26.12.2020 22:29ABONE OL
Allı turnam bizim ele varırsan şeklinde başlayan türkünün devamında söylenmesi istenenler arasında hangisi yer almaz?
A-BAL
B-KAYMAK
C-REÇEL (CEVAP C)
D-ŞEKER
ARKADAŞINA GÖNDER
Allı turnam bizim ele varırsan şeklinde başlayan türkünün devamında söylenmesi istenenler arasında hangisi yer almaz?