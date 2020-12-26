Arka Sokaklar son bölüm izle Kanal D’de! Arka Sokaklar 571.bölüm tamamı izle

Mesut'un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan'ı bulur. Servan, Mesut'un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha'ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin'de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.

Zafer'in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren'i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan'a dava açmıştır. Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan'a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan'ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.