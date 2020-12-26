Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay gibi oyuncuların rol aldığı Bir Annenin Günahı yeni bölüm merak edildi. Normal şartlarda dün akşam yayınlanması beklenen dizinin 6.bölümü seyircisiyle buluşmadı. İzleyicilerin büyük heyecanlar yaşadığı dizi Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Peki Bir Annenin Günahı yeni bölüm ne zaman? Bir Annenin Günahı final mi yaptı, neden yok?

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının yeni dönem dizilerinden Bir Annenin Günahı bu akşam yayınlanmadı. Heyecanla beklenen yapımın Kanal D yayın akışına göre; bu hafta yeni bölümü yayınlanmamasıyla beraber yeni bölüm yayın tarihi merak edildi. Bir Annenin Günahı yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi…