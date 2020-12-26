Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay gibi oyuncuların rol aldığı Bir Annenin Günahı yeni bölüm merak edildi. Normal şartlarda dün akşam yayınlanması beklenen dizinin 6.bölümü seyircisiyle buluşmadı. İzleyicilerin büyük heyecanlar yaşadığı dizi Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Peki Bir Annenin Günahı yeni bölüm ne zaman? Bir Annenin Günahı final mi yaptı, neden yok?
Kanal D ekranlarının yeni dönem dizilerinden Bir Annenin Günahı bu akşam yayınlanmadı. Heyecanla beklenen yapımın Kanal D yayın akışına göre; bu hafta yeni bölümü yayınlanmamasıyla beraber yeni bölüm yayın tarihi merak edildi. Bir Annenin Günahı yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi…
Bir Annenin Günahı 6. bölüm yayınlanmadı. Dizinin düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı medya gündeminde yer alıyor. Konuya yönelik henüz dizinin yapımcı kadrosundan açıklama gelmedi. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Yağmur babasının kendisini öldürtmek istediğini Yusuf'tan öğrenmiştir. Artık onun da babasının gerçek katiliyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. Yusuf'a gerçekten inanmak ve onunla yürümek ister.
Yusuf ise gerçek katili bulmak için çıktığı yolda adım adım annesine yaklaştığını bilmemektedir. Diğer yanda, etrafındaki çemberin giderek daraldığını hisseden Suna küçük oğlu Ali'nin ortadan kaybolmasıyla perişan olur. Üstelik işlediği büyük günahın bir başka şahidi daha olduğunu öğrenecek ve iyice köşeye sıkışacaktır.